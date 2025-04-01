Детский психолог Ирина Прокофьева в беседе с ИА RuNews24.ru развеяла популярные мифы о детской депрессии и объяснила истинное положение вещей.

Миф 1 звучит так: «Дети не могут страдать депрессией — это просто капризы подросткового возраста».

Прокофьева подчеркивает, что депрессия у детей — это не просто временные настроения, а серьезное психическое расстройство, которое меняет химический баланс мозга. Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что около 3% детей сталкиваются с депрессивными расстройствами. Игнорирование тревожных признаков, таких как постоянная усталость и отсутствие аппетита, может обернуться серьезными последствиями.

Психолог призывает родителей не оставлять без внимания поведение ребенка и обращаться за помощью к специалистам, если что-то вызывает беспокойство.

Миф 2 звучит так: «Ребенок просто ищет внимания. Нужно отвлечь его занятостью, и все пройдет».

Многие родители ошибочно полагают, что активные занятия или спорт могут избавить ребенка от депрессии. Однако эмоциональные переживания требуют внимательного и комплексного подхода, включая профессиональную терапию и поддержку семьи. Прокофьева советует проявлять искренний интерес к чувствам ребенка и организовать спокойные беседы.