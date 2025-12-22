Психолог Потемкина связала синдром Плюшкина с замещением человеческой привязанности

Психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина в беседе с радиостанцией « Говорит Москва » объяснила причины развития патологической тяги к накопительству вещей.

По словам эксперта, люди, страдающие синдромом Плюшкина, часто чувствуют себя несвободными из-за необходимости заботиться о большом количестве вещей. Такое состояние нередко связано со страхом избавиться от ненужного и желанием заменить эмоциональную связь с людьми привязанностью к вещам.

«С такими людьми очень важно говорить. Не противодействовать им в открытую, потому что это будет производить противоположную реакцию», — отметила специалист.

Как пояснила психолог, формирование крепких социальных связей позволяет надеяться на уменьшение зависимости от материальных явлений.