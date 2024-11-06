Психолог Потемкина: первый снег не нужно связывать с Новым годом

Праздничное настроение, по словам специалиста, появится во время украшения елки и подготовки подарков.

«Первый снег — это само по себе событие, преждевременно связывать это с Новым годом. До Нового года почти два месяца, поэтому лучше ближе к празднику создавать себе это настроение», — сказала Потемкина.

Чем лучше человек может представить, как он намерен провести новогоднюю ночь, тем лучше получится осуществить задуманное. Создать праздничное настроение помогут различные активности, которые проводятся в городе. Это и новогодние базары, и концерты, связанные с Новым годом, сообщила психолог.