Психолог Потемкина: открытая форма брака не решит проблему измен

Психолог указывает, что измена — это тревожный сигнал, сигнализирующий о потребностях пары в переменах. Чтобы извлечь выгоду из этой возможности, партнерам предстоит пройти через трудный этап разрушения привычных представлений о мире и самих себе. Этот процесс не всегда проходит гладко, и его последствия неизбежно отразятся на семейной жизни.

Человек, которому изменяют, утрачивает доверие и уверенность в партнере. Тот, кто совершил измену, сталкивается с чувством вины или ощущением собственной неудачи. Такая обстановка порождает стресс и напряженность, провоцируя конфликты или отчуждение. В конечном счете пара может принять решение о расставании.

Открытая форма брака или свободные отношения без обязательств не являются решением, отметила эксперт. Надежные, доверительные и близкие отношения, по словам психолга, обеспечивают не только воспитание детей, но и личное развитие. Она призвала пары выстраивать именно такое взаимодействие друг с другом.