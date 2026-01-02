Психолог Потемкина объяснила, что советские фильмы дарят внутренний покой через воспоминания

В период неопределенности многие ищут способы успокоиться и обрести уверенность. Психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина в беседе с радиостанцией « Говорит Москва » объяснила, что в такие моменты люди часто обращаются к «добрым воспоминаниям».

Таким образом специалист объяснила популярность советских фильмов, а также новогодних украшений в стиле СССР.

«Есть моменты в прошлом, которые могут быть для любого человека ресурсом большим. И у них есть свои символы: это елка с баранками, старое новогоднее кино», — отметила эксперт.

По ее словам, подобные воспоминания дарят ощущение покоя и уверенности.