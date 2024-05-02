Психолог Попова: приобщать детей к просмотру военного кино лучше с советских картин | 360°

Общество 02 мая 2024, 10:49 Психолог Попова: приобщать детей к просмотру военного кино лучше с советских картин

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В современных фильмах о войне есть обилие сцен насилия, которые могут травмировать психику ребенка. Приобщать детей к просмотру кино о войне лучше с советских картин, сообщила педагог-психолог Марина Попова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, детям старше 12 лет можно показать художественные фильмы «А зори здесь тихие» или «Офицеры». Картина «Солдатик» отлично подойдет для семейного просмотра. Для начала посмотреть фильмы о войне стоит самим родителям.

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После титров у ребенка следует спросить, какие эмоции испытывали главные герои. Разговоры о чувствах позволят развить эмоциональный интеллект, отметила Попова.