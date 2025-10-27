Психолог Полтавская посоветовала начинать разговор о повышении с благодарности за сотрудничество

Психолог Юлия Полтавская в интервью «Москве 24» поделилась рекомендациями по правильному запросу повышения зарплаты. Она отметила, что первым шагом должно быть выявление положительных аспектов собственной работы и установление контакта с руководителем, учитывая его точку зрения и возможные трудности.

Специалист подчеркнула важность выражения признательности за сотрудничество и упоминания о корпоративном духе. Это укрепляет контакт и создает позитивный настрой. После такой подготовки можно перейти к просьбе о повышении, обосновав ее важность, отметил сайт aif.ru.

Полтавская рекомендовала вести беседу мягко и уважительно, формулируя просьбу прямо: «Я бы хотел получать больше, можем ли мы это обсудить?».

Эксперт напомнила, что отказ руководителя — это нормальная ситуация. В таком случае стоит вежливо поинтересоваться причиной отказа, чтобы использовать эту информацию в дальнейшем диалоге.