Психолог Полякова предупредила, что выгорание может настигнуть специалиста любой профессии

Психолог Мария Полякова сообщила, что эмоциональное выгорание возможно у работников любых сфер, если они не отдыхают и не соблюдают личные границы, передает RT .

Полякова назвала среди наиболее уязвимых журналистов, юристов, хирургов, программистов и топ-менеджеров. По ее словам, отсутствие навыков саморегуляции и разделения работы с личной жизнью негативно влияет на психику и тело.

Психолог отметила, что самостоятельно распознать выгорание бывает трудно. Люди нередко считают свое состояние слабостью, убеждают себя, что усталость им показалась, или откладывают отдых.

Особенно быстро усталость накапливается при монотонной интеллектуальной работе в жестких временных рамках, пояснила Полякова. К таким сферам она отнесла математику, инженерию, программирование, проектирование и строительство. Признание потребности в отдыхе она назвала первым шагом к восстановлению.