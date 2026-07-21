Психолог Полякова объяснила, почему успешные люди боятся звонков

Психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова рассказала, что телефонная тревога все чаще встречается у активных людей 20-45 лет и связана со страхом общения в реальном времени, сообщает RT .

В практической психологии термин «телефонофобия» все чаще заменяют на более точные понятия — «телефонная тревога» или «телефонный невроз». Полякова пояснила, что это состояние не связано со страхом перед гаджетами.

По ее словам, в основе проблемы лежит глубокий страх социальной коммуникации в реальном времени. Человек может испытывать учащенное сердцебиение, ком в горле и потливость ладоней, когда нужно ответить на звонок.

На поведенческом уровне люди часто сбрасывают вызовы с незнакомых номеров, откладывают важные разговоры или долго готовятся к ним. Полякова отметила, что у старшего поколения тревога может быть связана с опытом навязчивых «холодных» звонков, а у молодежи — с привычкой общаться в мессенджерах.

Эксперт подчеркнула, что обычно это не патология, а выученный стиль избегания и адаптация к переизбытку информации. Настоящей фобией состояние становится, если страх мешает карьере или разрушает личные отношения.

Для преодоления барьера специалист посоветовала сохранить текстовое общение как комфортный формат в личной жизни, а в работе воспринимать звонки как инструмент экономии времени. Она также рекомендовала привыкать к своему голосу через голосовые сообщения и тренироваться на звонках в службы поддержки.