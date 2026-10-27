Психолог Полякова объяснила, почему молодежь дистанцируется от родителей

Люди от 20 до 35 лет все чаще обращаются к психологам с запросом на отделение от семьи. Об этом в беседе с KP.RU рассказала психолог Ольга Полякова.

По ее словам, в России под сепарацией чаще понимают психологический процесс взросления — превращение ребенка в самостоятельного, функционального взрослого.

«Проще говоря, сможет ли человек в 18 лет уехать в другой город учиться? Для этого нужны не только навыки самообслуживания, готовки, уборки, но и способность общаться с незнакомыми людьми», — пояснила Полякова.

Она отметила, что по разным данным запрос на сепарацию от родителей за последнее время вырос в разы. 15% людей в возрасте 20–30 лет полностью прекратили общение с близкими, еще 25% ограничили его.

Психолог подчеркнула, что сепарация — это умение быть собой, сохраняя связь с семьей, а отчуждение — эмоциональный разрыв. Родители могут быть эмоциональным триггером, даже не находясь физически рядом: достаточно пропущенного звонка или непрочитанного сообщения, и человека накрывает смесь тревоги, раздражения и чувства вины.

Среди причин, почему тема острее для поколения 20–35 лет, Полякова назвала смену идеологии с коллективизма на индивидуализм, экономические изменения и распространение психологического языка границ.