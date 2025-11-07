Психолог Покусаева назвала утопией идею ввести для жен официальную оплату домашнего труда

Предложение общественного деятеля Александры Миллер обязать российских мужчин выплачивать своим женам компенсацию за ведение хозяйства вызвало резкую критику семейного психолога Олеси Покусаевой. В беседе с «Ридусом» она назвала инициативу утопией, заявив, что оплата домашнего труда способствует возникновению семейных конфликтов.

По словам Покусаевой, реализация подобной идеи приведет лишь к новым спорам внутри семьи относительно качества выполненной домашней работы и суммы выплат. Вместо укрепления партнерских отношений супругов подобный механизм может вызвать недовольство и конфликты.

Психолог подчеркнула, что поддержка государства была бы гораздо эффективнее в оценке вклада женщин в семейное благополучие.