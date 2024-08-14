Психолог Похомова посоветовала во время отпуска отключать все мессенджеры

Многие люди не в силах забыть о повседневных заботах и рабочих задачах во время отпуска. Чтобы не отвлекаться на эти мысли, на отдыхе необходимо отключать все мессенджеры, рассказала психолог Ирэна Похомова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, если этого не сделать, есть риск столкнуться с выгоранием. Любой нормальный работодатель должен понимать, что не отдохнувший сотрудник только замедлит рабочие процессы.

Каждому человеку важно осознать, что именно ему дает ресурс. Например, кто-то расслабляется только наедине с собой, другой по-настоящему отдыхает в компании людей, отметила Похомова.

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