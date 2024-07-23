Психолог Плотко назвала жалость деструктивным чувством

Россиянам никогда не стоит жалеть окружающих людей. Такое поведение очень деструктивно, рассказала психолог Екатерина Плотко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, в такой позиции человек начинает вместе с другим проживать слезы, боль, горе, грусть. Так никогда не получится по-настоящему оказать поддержку. Жалеть больных детей, алкоголиков и бездомных тоже нельзя.

Сделать что-то конкретное можно только из состояния радости и позитива. Например, купить инвалидную коляску или накормить нуждающегося, отметила Плотко.

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