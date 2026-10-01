Психолог Пирогова объяснила, как токсичный перфекционизм разрушает психику

Токсичный перфекционизм связан с постоянной тревожностью и чувством стыда. Об этом «Абзацу» рассказала клинический психолог Ирина Пирогова.

По словам психолога Пироговой, перфекционизм зарождается в детстве из-за постоянных сравнений с другими. Ребенок начинает воспринимать любую ошибку как катастрофу, стыдиться неудач и терять самооценку. Здоровое стремление к качеству принимает ошибки как опыт, тогда как деструктивный перфекционизм ведет к самоосуждению, выгоранию и может подтолкнуть к причинению себе вреда.

Ранее психолог Юлия Денисова-Мельникова в разговоре с «Абзацем» отмечала, что привычка разговаривать с животными и ждать ответа может сигнализировать о тревожных нарушениях и утрате связи с реальностью.