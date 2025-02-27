Психолог Петрова: любимое хобби и ограничение соцсетей помогут снизить стресс

Жители больших городов постоянно куда-то торопятся, из-за этого у многих появляется чувство, будто не хватает времени на все запланированные мероприятия. Психолог Милада Петрова объяснила, что спешка — это реакция на тревогу, однако постоянное напряжение приводит к депрессии, передала «Вечерняя Москва».

Как отметила специалист, чтобы замедлиться, стоит сконцентрироваться на приоритетных задачах, ограничить использование социальных сетей, больше путешествовать, отстаивать личные границы и планировать время для отдыха. Любимое хобби и общение с близкими помогут снять стресс, подчеркнула Петрова.

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