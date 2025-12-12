Психолог Перелыгина рассказала, что занятия танго позволяют мужчинам сохранять потенцию

Сексолог и психолог Елена Перелыгина рассказала изданию « Абзац », что занятия танго помогают мужчинам сохранить потенцию до глубокой старости.

По словам специалиста, взаимодействие мужчины и женщины, наполненное приятными эмоциями, способствует выработке гормонов. При этом танго, как страстный танец, создает атмосферу близости и слияния.

«Люди, занимающиеся этим видом искусства, более энергичны, жизнерадостны, сексуальны и имеют мощное либидо, так как все время тренируют не только тело и хореографию, но и свою гормональную систему», — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что, хотя танго не может заменить секс, оно стимулирует людей к более активной и качественной интимной жизни.