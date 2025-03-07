Первая неделя весны сопровождается неожиданными изменениями в поведении сотрудников. Одни становятся раздражительными, другие — апатичными. Стоит понимать, что это не весеннее обострение, а результат зимнего утомления и дефицита полезных веществ, рассказала директор департамента психологии УрФУ Анна Печеркина в интервью kp.ru .

Специалист отметила, что агрессия возникает у людей с сильной нервной системой, а апатия — у тех, чья нервная система ослаблена. Чтобы снизить уровень агрессии, рекомендуется позволить коллегам выразить эмоции, а затем выяснить причину их поведения.

Психолог посоветовала найти способы выплеснуть негативные эмоции вне офиса, например, посещая концерты или катаясь на аттракционах. Для борьбы с апатией полезны интересные задачи и постепенное вовлечение в социальную активность, подчеркнула Печеркина.