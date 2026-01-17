Психолог Павлова рекомендовала занимать позицию внимательного наблюдателя на новой работе

Смена работы — это всегда стресс, связанный с различием между ожиданиями и действительностью рабочих процессов. Как сделать адаптацию на новом месте более плавной, рассказала психолог и нейрофизиолог Ирина Павлова в беседе с RuNews24.ru .

По словам эксперта, готовиться к первому рабочему дню стоит заранее. Необходимо тщательно изучить должностные обязанности, чтобы осознать свои роли и ожидания работодателя. Затем следует познакомиться с будущими коллегами и руководителем.

Как пояснила специалист, ключевой момент адаптации — интеграция в уже сформированный коллектив. Павлова рекомендовала сначала занять позицию внимательного наблюдателя: разобраться в текущих процессах и традициях, проявить уважение к истории команды. И только после этого можно предлагать изменения, добавила gazeta.spb.