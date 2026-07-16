Психолог Павлова отметила необходимость эмпатии для эффективного лидерства

Некоторые считают, что в условиях конфликта руководитель должен полностью подавлять эмоции и руководствоваться исключительно холодным расчетом. Однако на самом деле эмпатия — это не просто «жалость», а функция мозга, которая позволяет предсказывать поведение других людей, сообщила психолог и нейрофизиолог Ирина Павлова в комментарии RuNews24.ru .

По ее словам, понимание мотивов, страхов и желаний противника дает стратегическое преимущество.

«Если вы не понимаете, что чувствует оппонент, вы не можете предугадать его действия. Следовательно, отключение эмпатии — это ослепление, а не укрепление позиции», — объяснила специалист.

Павлова подчеркнула, что важно разграничивать два вида эмпатии: когнитивную (понимание) и эмоциональную (переживание). Эффективный лидер обладает мощной когнитивной эмпатией, которая позволяет ему «считывать» ситуацию и просчитывать действия на несколько шагов вперед. Однако он не позволяет эмоциональной эмпатии парализовать свою волю.