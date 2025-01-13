Психолог Павлова: честность играет ключевую роль в преодолении одиночества

Философ и психолог Ирина Павлова в разговоре с ИА RuNews24.ru поделилась размышлениями о проблеме одиночества в эпоху цифровых технологий. Несмотря на доступность общения с людьми по всему миру, все больше исследований показывают, что многим людям не хватает настоящего взаимодействия.

Этот парадокс указывает на то, что даже при активном использовании социальных сетей настоящая близость и эмоциональная поддержка могут оказаться недосягаемыми.

Павлова также поднимает проблему «показухи» в современном обществе, отмечая, что многие стараются представить свою жизнь в лучшем свете, скрывая трудности и настоящие эмоции, стоящие за успехами. Это создает дополнительное давление, заставляя людей справляться с внутренними переживаниями в одиночку, без возможности обратиться за поддержкой.

Честность с самим собой и понимание своих эмоций играют ключевую роль в преодолении одиночества. Открытость в общении с близкими помогает строить глубокие и искренние отношения, которые являются важной частью нашей жизни как социальных существ, заключила эксперт.