Психолог Паустовская: умение слышать друг друга поможет паре разрешить конфликт

Ссоры показывают слабые места и неудовлетворенность партнеров. Чтобы разрешить конфликт, паре необходимо научиться друг друга слышать, рассказала семейный клинический психолог, международный NLP-тренер Инна Паустовская в беседе с ОТР.

По словам специалиста, важно говорить о том, что тревожит. Некоторые обижаются молча, и попытки угадать причину конфликта в таком случае заканчиваются неудачей. Нужно объяснять обиду не общими фразами, а приводить конкретные примеры неприятных поступков.

Психолог посоветовала парам обсуждать причину ссоры и договариваться о том, что может сделать каждый во избежание подобных ситуаций в будущем.

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