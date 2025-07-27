Психолог Папова посоветовала использовать «описательную похвалу», чтобы отвлечь ребенка от гаджетов

Многие родители обеспокоены тем, что их дети слишком много времени проводят с гаджетами. Эксперт-психолог «Актион Образование» Татьяна Папова поделилась с KP.RU советами, как изменить эту ситуацию.

Психолог рекомендовала использовать «описательную похвалу», чтобы показать ребенку красоту мира за пределами экрана. Похвала помогает детям осознать ценность занятий, не связанных с гаджетами.

Папова также отметила, что зачастую дети увлекаются гаджетами из-за удобства для родителей. Чтобы изменить поведение ребенка, необходимо изменить подход к взаимодействию с ним. Вместо ограничения времени за экраном можно предложить альтернативу.

Например, психолог посоветовала оставлять детям записки с пожеланиями и просьбами. В записке можно попросить ребенка придумать и нарисовать несколько занятий, которые ему понравятся больше, чем игры на планшете. Это поможет детям переключиться на более творческие активности.