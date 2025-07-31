Психолог Папкова указала на важность невербальных сигналов для восприятия комплимента

Чтобы комплимент девушке был воспринят хорошо, необходимо не только подобрать нужные слова, но и обратить внимание на невербальные сигналы. Об этом рассказала психолог Марина Папкова в беседе с KP.RU .

Специалист подчеркнула, что форма подачи комплимента играет важную роль в создании впечатления и вызове эмоционального отклика.

«Мужчины стараются придумать оригинальные комплименты, и это важно, но еще более важно учитывать, что основную информацию в общении люди получают из невербальных сигналов», — пояснила эксперт.

По ее совам, прямой зрительный контакт и вовлеченность в разговор могут сделать комплимент более значимым. Папкова также рекомендовала избегать банальностей.