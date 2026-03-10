Психолог Папкова посоветовала родителям осваивать новые навыки вместе с ребенком

Развитие самостоятельности у детей — важная задача для родителей. Психолог Марина Папкова в интервью «Челны Live» поделилась советами, как правильно поддерживать детей на этом пути.

Чтобы ребенок не боялся ошибаться, необходимо осваивать новые навыки вместе с ним. Главное — спокойная позитивная атмосфера и похвала, даже если результат несовершенен. Неправильная реакция родителей на ошибки может формировать страх ошибок и впоследствии провоцировать прокрастинацию у взрослого человека.

Психолог подчеркнула, что даже простая уборка может стать уроком самостоятельности. Важно превращать процесс в игру: ребенок помогает по мере своих возможностей, получает положительные эмоции и похвалу.