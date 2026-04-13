Психолог Панина рассказала, что повторяющиеся ошибки могут указывать на несоответствие должности

Бизнес-психолог Оксана Панина сообщила в беседе с «Известиями» , что синдром самозванца и реальное несоответствие должности могут вызывать похожие чувства, но требуют различных подходов для решения проблемы.

Панина подчеркнула, что синдром самозванца не всегда связан с неудачами. Некоторые сотрудники могут регулярно не справляться с задачами, но при этом не сомневаться в себе. В то же время опытные профессионалы продолжают испытывать внутреннюю неуверенность даже при высоких результатах.

По словам эксперта, важно различать внутреннюю тревогу и объективное несоответствие задачам. В одном случае человеку требуется работа над самооценкой, в другом — переоценка карьерного пути.

Существуют признаки, указывающие на возможное несоответствие позиции. Среди них — повторяющиеся ошибки, несмотря на обучение, а также стабильная негативная обратная связь. Перераспределение задач в пользу других сотрудников также может стать сигналом.