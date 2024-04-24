Психолог Панфилова: внутренняя мотивация поможет справиться со стрессом из-за шестидневной рабочей недели | 360°

Общество 24 апреля 2024, 15:18 Психолог Панфилова: внутренняя мотивация поможет справиться со стрессом из-за шестидневной рабочей недели

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На этой неделе россияне будут работать шесть дней из-за переноса выходного дня с субботы на понедельник. Справиться со стрессом в этот период поможет внутренняя мотивация, сообщила семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с RT.

По словам специалиста, хорошей мотивационной составляющей может стать убеждение: «Как я замечательно потом отдохну». Человеку будет легче справиться с продленной неделей, если он будет знать, что впереди его ждут длинные выходные.

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Подобная мотивация поможет преодолеть трудности, отметила Панфилова.