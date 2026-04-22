Психолог Панфилова указала на проблему с ростом числа одиноких людей

В эфире радиостанции «Говорит Москва» семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, что все больше людей выбирают одиночество.

По мнению эксперта, зачастую это осознанный выбор, основанный на личных целях и приоритетах.

«В каком-то смысле это проблема, потому что одиноких людей становится больше. Я бы не стала к этому так трагично относиться, потому что это сознательный выбор в большинстве случаев», — отметила специалист.

Несмотря на ситуацию, психолог считает, что институт семьи продолжит существовать, поскольку он удобен для воспитания детей.