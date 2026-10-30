Психолог Панфилова сообщила, что в отношениях важно уметь договариваться, а не терпеть

В отношениях партнерам стоит учиться договариваться и искать компромиссы, а не вставать в позицию жертвы. Об этом НСН сообщила семейный психолог Наталья Панфилова.

По словам Панфиловой, требование принимать сложный характер часто встречается как у женщин, так и у мужчин. Она пояснила, что это маркер того, что человек не готов менять свое поведение и пытается переложить ответственность на партнера: «Пока ты не изменишься, наши отношения не изменятся», «Я тут ни при чем, это ты меня довел (а)».

Ранее психолог Виктория Богунова заявила в интервью NEWS.ru, что в отношениях важно учитывать чувства обоих людей, а не требовать от одного постоянного терпения. По ее словам, в паре необходимо уметь договариваться и находить компромиссные варианты, не становясь жертвой.