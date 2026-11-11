Психолог Панфилова рассказала об опасности установки «мне никто не нужен»

Семейный психолог Наталья Панфилова объяснила, чем опасен тренд на самодостаточность. Об этом она сообщила НСН .

По ее словам, цифровая связь делает физическое одиночество менее изолирующим: близкие доступны в переписке, легче найти людей со схожими интересами и поддерживать отношения на расстоянии. При этом переписку с близким человеком нужно отличать от потребления бесконечной ленты — это принципиально разные занятия.

«Цифровая среда может поддерживать отношения, а может занимать время, которое иначе ушло бы на их построение. Само по себе снижение страха — благоприятное изменение. Страх остаться одному не лучший фундамент ни для семьи, ни для дружбы», — сказала Панфилова.

Она отметила, что человек, способный быть один, легче выбирает отношения добровольно, говорит о своих потребностях и не соглашается на унижение ради сохранения связи. Общественный результат при этом зависит от того, чем заменяется зависимость от одного человека — дружескими, родственными, профессиональными или соседскими связями.