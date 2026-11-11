Психолог Панфилова рассказала об опасности установки «мне никто не нужен»
Семейный психолог Наталья Панфилова объяснила, чем опасен тренд на самодостаточность. Об этом она сообщила НСН.
По ее словам, цифровая связь делает физическое одиночество менее изолирующим: близкие доступны в переписке, легче найти людей со схожими интересами и поддерживать отношения на расстоянии. При этом переписку с близким человеком нужно отличать от потребления бесконечной ленты — это принципиально разные занятия.
«Цифровая среда может поддерживать отношения, а может занимать время, которое иначе ушло бы на их построение. Само по себе снижение страха — благоприятное изменение. Страх остаться одному не лучший фундамент ни для семьи, ни для дружбы», — сказала Панфилова.
Она отметила, что человек, способный быть один, легче выбирает отношения добровольно, говорит о своих потребностях и не соглашается на унижение ради сохранения связи. Общественный результат при этом зависит от того, чем заменяется зависимость от одного человека — дружескими, родственными, профессиональными или соседскими связями.