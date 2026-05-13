Психолог Панфилова рассказала о тенденции увеличения числа браков среди людей старшего возраста

Брак для людей старше 50 лет — это возможность не чувствовать себя одинокими и иметь партнера для совместного проведения времени. Человек в таком возрасте стремится к автономной личной жизни, хочет встретить старость рядом с любимым человеком, рассказала ИА НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

«Брак — это символ доверия, символ того, что человек хочет состариться со своим любимым человеком, умереть на одной подушке», — рассказала эксперт.

Также стоит отметить изменение концепции наследства. Люди стали больше задумываться о том, чтобы разделить свои накопления не только между детьми, но и с любимым человеком.

Организатор свадеб Евгения Лейбман заметила, что возрастные пары уже не пытаются впечатлить окружающих и зачастую отмечают свадьбу без гостей. Она подчеркнула, что в последние годы возраст вступающих в брак значительно увеличился. Если 10лет назад средний возраст женихов и невест был около 20 лет, то сейчас это уже 30 лет. С возрастом уменьшается потребность в масштабном торжестве.