Психолог Панфилова посоветовала парам заранее договориться об отпуске

Семейный психолог Наталья Панфилова посоветовала парам заранее обсудить отдых и оставить друг другу пространство для своих занятий, сообщает ИА НСН .

Панфилова заметила, что мужчинам и женщинам часто нравятся разные виды отдыха. Из-за этого в отпуске партнерам важно давать друг другу пространство и время для хобби.

Так эксперт прокомментировала данные о том, что около 60% пар ссорятся в отпуске сильнее, чем дома. Чтобы избежать конфликтов, парам стоит использовать технику предотпускного договора.

Панфилова согласилась с таким подходом и подчеркнула, что в совместном отдыхе важно внимание к мелочам. Это помогает заранее учесть ожидания друг друга и снизить риск ссор.