Психолог Панфилова подчеркнула важность понимания и уважения индивидуальности партнера

Семейный психолог Наталья Панфилова в интервью ИА НСН прокомментировала результаты исследования сервиса знакомств Mamba, согласно которым 81% российских женщин склонны менять своих партнеров, руководствуясь любовью и стремлением к совместному росту.

Она подчеркнула, что женская сущность включает в себя стремление к совершенствованию окружающих, что нередко приводит к конфликтам в отношениях.

Панфилова указала, что мужчины часто выбирают женщину, исходя из внешнего вида и характера, и хотят, чтобы она осталась неизменной. Женщины же, наоборот, стремятся изменять своих партнеров, пытаясь превратить их в идеальных спутников жизни.

Таким образом, Панфилова подчеркнула важность понимания и уважения индивидуальности партнера, чтобы избежать недопонимания и конфликтов в отношениях.