Психолог Панфилова отметила, что подлинные дружеские отношения между мужчиной и женщиной встречаются нечасто

Психолог Наталья Панфилова в беседе с ИА НСН высказала мнение о том, что подлинные дружеские отношения между мужчиной и женщиной встречаются нечасто.

Она утверждает: «Из моего профессионального опыта могу сказать, что хорошо дружат либо будущие любовники, либо бывшие».

Специалист отметила, что часто взаимоотношения между полами имеют скрытый сексуальный подтекст. Исключением может быть ситуация, когда после разрыва отношений сохраняется дружба, однако даже в этом случае мужская поддержка женщине может быть больше похожа на покровительство.

Отдельно психолог рассмотрела рабочие отношения, подчеркнув, что их основу составляет уважение, а не дружба.

Ранее психолог и эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская поделилась наблюдением, что знакомства в интернете редко приводят к серьезным отношениям из-за различий в целях, которые преследуют мужчины и женщины при виртуальном общении.