Психолог Панфилова отметила, что откровенные разговоры о финансах помогают предотвратить обиды в семье

Психолог Наталья Панфилова в разговоре с ИА НСН отметила, что откровенные разговоры о личных финансах помогают предотвратить взаимные обиды и недопонимания в отношениях.

«Если расходы обсуждаются и согласуются заранее, то последующие траты не вызывают конфликтов. Например, если муж сообщает, что хочет самостоятельно копить премию и распоряжаться ей по своему усмотрению, и жена с этим согласна, то такие решения не приведут к разногласиям», — пояснила специалист.

Отсутствие договоренностей о расходах может спровоцировать конфликты, даже если суммы незначительные. Важно находить компромиссы и обсуждать бюджет, особенно когда речь идет о поддержке детей от предыдущих браков или родителей.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина высказалась против введения отчетности для женщин о трате алиментов.