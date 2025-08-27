Психолог Панфилова отметила, что явление «шрекинг» идет вразрез с древними мужскими инстинктами

Семейный психолог Наталья Панфилова в интервью ИА НСН высказала мнение, что явление «шрекинг» идет вразрез с древними мужскими инстинктами.

«Женщина выбирает защитника, она выбирает мужчину не по внешним качествам, а по тому, как он фактически способен заботиться о потомстве. А мужчина выбирает красивую женщину, которая родит ему это потомство», — объяснила психолог.

Она пояснила, что внешность девушки здесь играет ключевую роль. Если мужчина выбирает несимпатичную партнершу, то древний инстинкт срабатывает неверно.

Как отметило издание New York Post, набирает популярность тенденция, при которой девушки намеренно выбирают не самых привлекательных спутников жизни. Предполагается, что такие мужчины будут более привязаны и верны.