Психолог Панфилова: обсуждение планов поможет не ссориться на отдыхе

Психолог Наталья Панфилова поделилась советом для тех, кто планирует путешествие с семьей или друзьями. Важно заранее обсудить планы на отдых и учесть интересы каждого участника поездки, отметила эксперт в беседе с ИА НСН .

По словам эксперта, такие договоренности помогут избежать конфликтов и улучшить взаимопонимание между путешественниками. Так, следует выяснить, какие активности планируют остальные члены группы, и честно оценить свои собственные предпочтения.

«Нужно с самого начала внести некоторую ясность. Потому что может получиться так, что ты скажешь про променад, а тебе скажут, что они вообще не любители променада», — отметила психолог.

Панфилова также рекомендовала рассмотреть варианты с одиночными походами. Во многих ситуациях компания не нужна, добавила специалист.