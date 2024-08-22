Психолог Панфилова: общие интересы помогут парам пережить кризис после долгого брака

Психолог Наталья Панфилова заявила, что 20 лет совместной жизни — непростой период для супругов. Обычно к этому моменту семью покидают уже повзрослевшие дети, отметила эксперт в беседе с ИА НСН.

По ее словам, парам приходится преодолевать грусть и искать новый смысл в своем существовании.

«Чем разнообразнее жизнь супругов и чем более гибко они подходят к изменению обстоятельств, тем легче они войдут в старость», — пояснила специалист.

Справиться с кризисом помогут общие интересы. Это могут быть походы к друзьям, прогулки и совместные чаепития, предложила психолог.

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