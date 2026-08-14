Психолог Панфилова объяснила вечеринки по случаю развода болезненным процессом расставания

В социальных сетях становится популярным новое явление — тематические вечеринки в честь развода. Семейный психолог Наталья Панфилова объяснила НСН , что такой способ отметить расставание выбирают далеко не все, и поплакать после развода — это тоже нормальная реакция.

По словам специалиста, развод — это серьезная потеря, которая по шкале стресса близка к страху перед смертью. Однако современные разводы очень разные. Чаще всего вечеринки устраивают те, для кого процесс расставания оказался особенно тяжелым — с длительным разделом имущества и сложными договоренностями о детях. Это желание эмоционально «сбросить» накопившееся напряжение, добавил «ФедералПресс».

При этом, как отметила Панфилова, большинство людей после развода переживают горе и плачут, у них нет сил и желания на торжества. Эксперт также остановилась на посттравматических переживаниях, которые нередко настигают бывших супругов после юридических формальностей. Она посоветовала не бояться этих чувств и дать себе время погоревать — в течение примерно недели такая реакция считается нормой. Если же тяжелое состояние затягивается на более долгий срок, стоит обратиться за помощью к специалисту.