Психолог Панфилова объяснила, почему осенью учащаются ссоры с партнером

Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с ИА НСН подтвердила, что осенью в парах часто происходит обострение скрытых конфликтов. Кандидат психологических наук Нигар Алигаева ранее сообщила, что в осенний период на поверхность выходят накопившиеся разногласия и обиды.

Панфилова объяснила это физиологией: сокращение светового дня создает фоновое раздражение внутри человека. Если в отношениях уже есть напряжение, этот фактор может вывести неявный конфликт в открытую фазу по принципу «где тонко, там и рвется».

Чтобы избежать ссор, психолог советует парам выходить за пределы квартиры и искать точки соприкосновения. Совместные прогулки, походы в гости, в театр или кино помогают разрядить обстановку и не растить раздражение к партнеру. Если вдвоем наладить контакт не удается, специалист рекомендует искать внешние способы выхода из ситуации, так как человек — социальное существо.