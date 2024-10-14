Психолог Панфилова: низкая активность детей в соцсетях может говорить о чем угодно

Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с «Ридусом» оценила заявление о том, что недостаточное число друзей в социальных сетях у детей может говорить о «потенциальной опасности».

По словам эксперта, она не согласна с заявлением Национального антитеррористического комитета. Низкая активность в соцсетях на самом деле может говорить о чем угодно.

«Возможно, у него есть друзья в реальной жизни, ему хватает», — сказала психолог.

Панфилова заметила, что говорить об отклонениях в поведении ребенка можно по ряду признаков, например, когда он удалил всех друзей и закрыл страницу. Не только органы власти, но и родители должны присматривать за страницами детей в соцсетях.