Психолог Панфилова назвала отсутствие поддержки в семье одной из причин мужского алкоголизма

Причиной начала употребления алкоголя мужчиной среднего возраста чаще всего являются жизненные трудности, усугубляемые недостаточностью семейной поддержки. Такое мнение высказала психолог Наталья Панфилова в эфире ИА НСН .

Она прокомментировала заявление председателя отдела борьбы с алкоголем и наркоманией Московской епархии Валерия Сосковца, утверждавшего, что мужчины склонны к зависимости вследствие влияния женщин. Психолог согласилась, что факторов риска много, но семейная обстановка также играет значительную роль.

«Когда мужчина с определенными чертами характера использует алкоголь для того, чтобы отключить дурные мысли, то женщина может стать стимулятором, если она не может его поддержать, как-то стабилизировать», — пояснила эксперт.

По ее словам, дополнительными факторами выступают внутренние комплексы и личностные особенности.