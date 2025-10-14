Психолог Панфилова назвала медиацию способом избежать затяжных судебных процессов при разводе

Во время судебных разбирательств по вопросам детей и имущества супруги часто не могут прийти к согласию, из-за чего процесс затягивается. Психолог и профессиональный медиатор, специалист по досудебным примирениям супругов Наталья Панфилова в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметила, что участие посредника может помочь сэкономить силы и время.

Как отметила специалист, часто супруги спешат оформить юридический разрыв, не обсудив ключевые моменты. Затем возникают споры: общение с детьми, раздел имущества. Каждое такое разбирательство проходит в суде, вызывая стресс у всех участников процесса.

Конфликты порой достигают такого накала, что единственным выходом видится полный разрыв отношений. Однако процедура медиации позволяет взглянуть на последствия развода заранее и помогает принять взвешенное решение, подчеркнула Панфилова.