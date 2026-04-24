Психолог Панасюк предупредил о рисках публикации фото детей в соцсетях

Родители выкладывают в социальные сети множество фотографий своих детей, порой не задумываясь о возможных последствиях. Психолог Дмитрий Панасюк предупредил в беседе с KP.RU о рисках, связанных с такой практикой.

По словам эксперта, публикация личных фото детей без их согласия может рассматриваться как вторжение в личное пространство. Он рекомендовал родителям посмотреть фильм «Шоу Трумана», чтобы лучше понять, как подобное поведение может повлиять на ребенка.

«Дети младшего возраста познают мир через игру. Так что для ребенка это тоже будет игрой — вот я на камеру покривлялся, мама меня сняла, потом показала, и мне много „сердечек“ поставили. В подростковом возрасте это уже довольно опасная история», — отметил Панасюк.

Он также подчеркнул, что чрезмерное внимание к личной жизни ребенка в социальных сетях может привести к потере идентичности и проблемам с самооценкой.