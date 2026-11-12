Психолог Пахомова и тренер Яблокова объяснили, как поддерживать физическую активность осенью

С наступлением холодов поддерживать физическую активность становится сложнее, но отказываться от тренировок не стоит. Об этом «Известиям» рассказали коуч ICF PCC, экзистенциальный психолог Елена Пахомова и тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

По словам Пахомовой, за нежеланием идти в зал часто стоят усталость, недосып, тревога или изменившиеся потребности организма, а не лень. Сокращение светового дня влияет на циркадные ритмы и мотивацию. Психолог советует не требовать от себя летней продуктивности, временно сократить число занятий или перенести их на утро. Начать стоит с посильного шага — например, просто дойти до зала на 15 минут. Помогает ритуал входа: заранее подготовить одежду и сумку.

Тренер Яблокова называет ноябрь самым коварным месяцем для фитнеса. В межсезонье она не советует ставить рекорды, а при вялости рекомендует снизить интенсивность на 20–30%, сделав акцент на мягкое кардио или растяжку.

«В темное время года регулярность всегда побеждает интенсивность. Лучше заниматься трижды в неделю по 35–40 минут в удовольствие, чем один раз выложиться до тошноты», — подчеркнула Яблокова.

Чтобы не простудиться, важно соблюдать гигиену терморегуляции: не выбегать на мороз сразу после тренировки, дать пульсу успокоиться 15–20 минут, высушить волосы и переодеться в сухое белье.