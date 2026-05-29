Психолог Падоров предупредил, что некачественные подарки могут быть признаком глубоких проблем в отношениях

Некачественные подарки могут быть признаком более глубоких проблем в отношениях. Важно понимать, что стоит за неудачными презентами — невнимательность или просто отсутствие навыка выбирать подарки, об этом РИАМО сообщил психолог Юрий Падоров.

Как написала vecherka-spb.ru, существует принципиальная разница между человеком, который не учитывает ваши предпочтения, и человеком, который старается, но не всегда попадает в цель. Первый сценарий может быть тревожным знаком.

«Если вы прямо говорили, что любите и что не любите, объясняли, намекали, а в ответ снова получаете то, что вам неприятно — это не про подарки. Это про невнимательность к вам как личности», — подчеркнул Падоров.

Второй сценарий, по его словам, решаем через открытый разговор и совместные покупки. Неудачные подарки не всегда являются поводом для расставания. Главное — это взаимопонимание и готовность работать над отношениями.