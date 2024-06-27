Психолог Овсянникова: психически здоровый ребенок сможет перерасти увлечение квадробикой

Квадробика — направление, представители которого надевают маски животных и имитируют их повадки. Само по себе хобби не опасно для ребенка, рассказала психолог Елена Овсянникова в беседе с «ТСН24».

Однако специалист посоветовала обращать внимание на наличие определенных действий.

«Насторожить родителей должны очевидные странности — например, если ребенок ест из миски или нападает и кусает людей, просит кошачий лоток», — пояснила эксперт.

По ее словам, подобное поведение — повод обратиться к специалисту. Психически здоровые дети способны самостоятельно перерасти такое увлечение.

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