Психолог Овсянникова: прием формального согласия поможет ребенку в беседе с обидчиком

Психолог Елена Овсянникова посоветовала родителям напрямую не вмешиваться в конфликты детей с их обидчиками. Лучше обучить ребенка правильной реакции, отметила эксперт в беседе с «ТСН24».

По ее словам, отличный вариант — прием формального согласия. Он подойдет при оскорблениях по внешним признакам.

«Да, возможно, ты прав, у меня есть лишний вес. Я именно такой. Так какое тебе до меня дело? Почему ты так переживаешь за мою весовую категорию и мои размеры?» — привела пример специалист.

Она пояснила, что данный ответ отбивает у задиры желание дальше зацепить свою жертву. Отсутствие негативных эмоций также поможет охладить пыл обидчика, отметила психолог.

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