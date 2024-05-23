Психолог Овсянникова посоветовала не ругать ребенка за мат в речи

Если ребенок услышал где-то матерное слово и начал его повторять, не стоит слишком сильно акцентировать на нем внимание. Таким мнением поделилась с «ТСН 24» психолог Елена Овсянникова.

Она объяснила, что не нужно настойчиво ругать ребенка и преувеличивать значение бранного слова. Такое поведение, напротив, запустит механизм запретного плода.

«Не скрывайте, что вам неприятно, когда малыш ругается. Искренне расстройтесь, покажите, что вас это тревожит. Это также смотивирует ребенка остановиться», — отметила психолог.

Она добавила, что можно объяснить, что подобные слова лишь демонстрируют глупость и ограниченность того, кто их произносит.