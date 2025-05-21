Постоянное согласие на просьбы окружающих, чтобы угодить им, ведет к размыванию личных границ и накоплению внутреннего напряжения. В беседе с « ФедералПресс » практикующий психолог Татьяна Овчинникова предложила рекомендации по изменению этого стереотипа поведения.

Эксперт посоветовала обратить внимание на работу с внутренним миром. По ее словам, часто бессознательное стремление избегать конфликтов порождается страхом быть отвергнутым или осужденным. Однако способность говорить «нет» защищает собственные интересы, поэтому важно научиться уверенно переживать возникающие разногласия и управлять чувствами вины и дискомфорта, пояснила специалист.

По ее словам, также необходимо проработать внешние реакции. Так, важно определить собственные границы и определить уровни допустимого и комфортного. Психолог рекомендовала тренировать ассертивное общение — искусство ясно и твердо заявлять о своих потребностях.