Постоянное согласие на просьбы окружающих, чтобы угодить им, ведет к размыванию личных границ и накоплению внутреннего напряжения. В беседе с «ФедералПресс» практикующий психолог Татьяна Овчинникова предложила рекомендации по изменению этого стереотипа поведения.
Эксперт посоветовала обратить внимание на работу с внутренним миром. По ее словам, часто бессознательное стремление избегать конфликтов порождается страхом быть отвергнутым или осужденным. Однако способность говорить «нет» защищает собственные интересы, поэтому важно научиться уверенно переживать возникающие разногласия и управлять чувствами вины и дискомфорта, пояснила специалист.
По ее словам, также необходимо проработать внешние реакции. Так, важно определить собственные границы и определить уровни допустимого и комфортного. Психолог рекомендовала тренировать ассертивное общение — искусство ясно и твердо заявлять о своих потребностях.
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