Психолог Овчинников рассказал, что синий цвет помогает снизить давление

Психолог Александр Овчинников в беседе с РИАМО рассказал, как различные цвета влияют на ментальное состояние человека.

По его словам, желтый цвет способствует выработке дофамина — гормона удовольствия, а также активизирует нервную систему.

«Небесно-голубой дарит то самое чувство полета и свободы. Хороший выбор для дней, когда нужно собраться с мыслями и действовать осознанно», — подчеркнул специалист.

Он также отметил, что синие оттенки помогают сосредоточиться и снизить давление. Зеленые тона наиболее комфортны для глаз, добавил NEWS.ru.